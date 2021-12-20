Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»

В период с 2016 по 2021 г. Черчесов возглавлял российскую сборную по футболу. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).