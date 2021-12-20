Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош», следует из публикации в Twitter ФК.
«Станислав Черчесов стал новым главным тренером «Ференцвароша», — говорится в публикации.
В период с 2016 по 2021 г. Черчесов возглавлял российскую сборную по футболу. На домашнем чемпионате мира в 2018 г. он вывел сборную в четвертьфинал, где команда по пенальти проиграла сборной Хорватии. На чемпионате Европы по футболу в этом году российская команда заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0).
Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым 8 июля, его место занял Валерий Карпин.