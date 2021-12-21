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Губернатор Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших шахтеров

Ведомости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле, говорится в его Telegram-канале. Авария произошла на трассе Кемерово - Новокузнецк в 9:00 по местному времени (05:00 мск). Политик направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в сообщении. Что стало причиной аварии, неизвестно.

В пресс-службе администрации региона «РИА Новости» сообщили, что в момент аварии Цивилев находился в автомобиле, губернатор не пострадал.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей, отправленных на их поиски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных