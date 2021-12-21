Губернатор Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших шахтеров

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле, говорится в его Telegram-канале. Авария произошла на трассе Кемерово - Новокузнецк в 9:00 по местному времени (05:00 мск). Политик направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».