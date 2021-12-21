Губернатор Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших шахтеров
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле, говорится в его Telegram-канале. Авария произошла на трассе Кемерово - Новокузнецк в 9:00 по местному времени (05:00 мск). Политик направлялся в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».
«Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь», — говорится в сообщении. Что стало причиной аварии, неизвестно.
В пресс-службе администрации региона «РИА Новости» сообщили, что в момент аварии Цивилев находился в автомобиле, губернатор не пострадал.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей, отправленных на их поиски.