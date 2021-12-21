В Свердловской области на месяц отменили QR-коды в торговых центрах
Посетителям торговых центров Свердловской области и расположенных в них магазинов с 22 декабря по 20 января не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«Я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко», — прокомментировал он причину введения послаблений.
Кроме того, на указанный период отменяется действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00. Посетителям таких заведений по-прежнему нужно будет иметь при себе QR-код. Если показатели заболеваемости COVID-19 снова вырастут, все ограничения в области могут досрочно вернуть, уточнил Куйвашев.
По данным регионального оперштаба на 21 декабря, в Свердловской области зарегистрировано 598 новых случаев заражения коронавирусом и 32 смерти инфицированных пациентов за последние сутки. В последний раз ниже отметки 600 случаев заболеваемость находилась 19 октября. Общее количество зафиксированных случаев заражения с начала пандемии достигло 193 000, летальных исходов — более 9100. За все время выздоровели и выписались из больниц более 166 000 свердловчан, в том числе 458 человек за последние сутки. На лечении остаются более 17 000 человек, состояние около 500 из них оценивается как тяжелое.