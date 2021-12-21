В Свердловской области на месяц отменили QR-коды в торговых центрах

По данным регионального оперштаба на 21 декабря, в Свердловской области зарегистрировано 598 новых случаев заражения коронавирусом и 32 смерти инфицированных пациентов за последние сутки. В последний раз ниже отметки 600 случаев заболеваемость находилась 19 октября. Общее количество зафиксированных случаев заражения с начала пандемии достигло 193 000, летальных исходов — более 9100. За все время выздоровели и выписались из больниц более 166 000 свердловчан, в том числе 458 человек за последние сутки. На лечении остаются более 17 000 человек, состояние около 500 из них оценивается как тяжелое.