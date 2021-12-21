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Общество

В Свердловской области на месяц отменили QR-коды в торговых центрах

Ведомости

Посетителям торговых центров Свердловской области и расположенных в них магазинов с 22 декабря по 20 января не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко», — прокомментировал он причину введения послаблений.

Кроме того, на указанный период отменяется действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00. Посетителям таких заведений по-прежнему нужно будет иметь при себе QR-код. Если показатели заболеваемости COVID-19 снова вырастут, все ограничения в области могут досрочно вернуть, уточнил Куйвашев.

По данным регионального оперштаба на 21 декабря, в Свердловской области зарегистрировано 598 новых случаев заражения коронавирусом и 32 смерти инфицированных пациентов за последние сутки. В последний раз ниже отметки 600 случаев заболеваемость находилась 19 октября. Общее количество зафиксированных случаев заражения с начала пандемии достигло 193 000, летальных исходов — более 9100. За все время выздоровели и выписались из больниц более 166 000 свердловчан, в том числе 458 человек за последние сутки. На лечении остаются более 17 000 человек, состояние около 500 из них оценивается как тяжелое.

Ранее по теме: Госдума выполнит поручение Путина о доработке законопроекта о QR-кодах в инициативном порядке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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