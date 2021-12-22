В Белоруссии началась загрузка топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС

Всего в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. После этого специалисты начнут работу по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. «Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 г.», — добавили в минэнерго республики.