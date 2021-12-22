В Белоруссии началась загрузка топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС
Специалисты начали загрузку ядерного топлива в реактор второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии.
«22 декабря в 10.11 в активную зону реактора второго энергоблока атомной станции загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. После этого специалисты начнут работу по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. «Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 г.», — добавили в минэнерго республики.
В ведомстве ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии.
Первый энергоблок БелАЭС, введенный в эксплуатацию в июне текущего года, был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора на протяжении почти трех месяцев — с 12 июля до 4 октября.