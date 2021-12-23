В ПФР уточнили условия получения страховой пенсии в 2022 году
Право на страховую пенсию в 2022 г. получат женщины, которые родились во втором полугодии 1965 г., — в 56,5 лет, а также мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 г. — в 61,5 года, сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова в интервью агентству «Прайм».
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо как достижение общеустановленного пенсионного возраста, так и наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, напомнила она. При этом для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как такая выплата оформляется с момента установления инвалидности.
«Ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — сказала Тарасова.
По ее словам, в 2021 г. для получения страховой пенсии необходимо было иметь не менее 12 лет стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять не менее 21. В свою очередь, в 2022 г. для получения такой выплаты необходимо уже не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4. Постепенное повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению началось в 2019 г.
21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 г. Действующее законодательство предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих, которые родились в 1967 г. и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование. Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 гг. рождения и женщинам 1957-1966 гг. рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 г. отчислялись средства.