В ПФР уточнили условия получения страховой пенсии в 2022 году

По ее словам, в 2021 г. для получения страховой пенсии необходимо было иметь не менее 12 лет стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять не менее 21. В свою очередь, в 2022 г. для получения такой выплаты необходимо уже не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4. Постепенное повышение возраста для назначения страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению началось в 2019 г.