В Минприроды назвали российские города с наиболее загрязненным воздухом

Министр подчеркнул, что список городов будет утвержден до 30 июня следующего года. Города могут поучаствовать в обновленном федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого предусмотрено более 500 млрд руб. из внебюджетных источников в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Всего в программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.