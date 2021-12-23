В Минприроды назвали российские города с наиболее загрязненным воздухом
В России экологический мониторинг определил 35 городов с наиболее загрязненным воздухом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра природы Александра Козлова. В их число вошли Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово и Улан-Удэ.
«Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики», — сказал он.
Методика определения городов с наиболее загрязненным воздухом предполагает включение населенных пунктов в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних лет.
В предварительный список, по словам министра, вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.
Министр подчеркнул, что список городов будет утвержден до 30 июня следующего года. Города могут поучаствовать в обновленном федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого предусмотрено более 500 млрд руб. из внебюджетных источников в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Всего в программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.