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Общество

В Минприроды назвали российские города с наиболее загрязненным воздухом

Ведомости

В России экологический мониторинг определил 35 городов с наиболее загрязненным воздухом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра природы Александра Козлова. В их число вошли Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово и Улан-Удэ.

«Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики», — сказал он.

Методика определения городов с наиболее загрязненным воздухом предполагает включение населенных пунктов в перечень, если уровень загрязнения воздуха фиксировался таким не менее трех лет из пяти последних лет.

В предварительный список, по словам министра, вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Министр подчеркнул, что список городов будет утвержден до 30 июня следующего года. Города могут поучаствовать в обновленном федеральном проекте «Чистый воздух», в рамках которого предусмотрено более 500 млрд руб. из внебюджетных источников в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Всего в программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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