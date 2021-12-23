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В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения ВДВ

Ведомости

Минобороны проведет в Крыму и Краснодарском крае масштабные учения десантников. Всего в них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники, сообщает департамент информации Минобороны.

На полуострове учения пройдут на полигоне Опук с подразделениями Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Они начнутся в четверг, 23 декабря. Подразделения ВДВ «нового типа» продемонстрируют десантно-штурмовые действия на вертолетах, а военнослужащие парашютно-десантных подразделений отработают десантирование из самолетов военно-транспортной авиации, говорится в сообщении. Участники также будут отрабатывать разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.

На полигоне «Раевский» под Новороссийском учения стартуют 24 декабря. Здесь будут отработаны приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона». Учения пройдут под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных