В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения ВДВ

На полуострове учения пройдут на полигоне Опук с подразделениями Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Они начнутся в четверг, 23 декабря. Подразделения ВДВ «нового типа» продемонстрируют десантно-штурмовые действия на вертолетах, а военнослужащие парашютно-десантных подразделений отработают десантирование из самолетов военно-транспортной авиации, говорится в сообщении. Участники также будут отрабатывать разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.