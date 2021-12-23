В Крыму и Краснодарском крае пройдут масштабные учения ВДВ
Минобороны проведет в Крыму и Краснодарском крае масштабные учения десантников. Всего в них примут участие более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники, сообщает департамент информации Минобороны.
На полуострове учения пройдут на полигоне Опук с подразделениями Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Они начнутся в четверг, 23 декабря. Подразделения ВДВ «нового типа» продемонстрируют десантно-штурмовые действия на вертолетах, а военнослужащие парашютно-десантных подразделений отработают десантирование из самолетов военно-транспортной авиации, говорится в сообщении. Участники также будут отрабатывать разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов.
На полигоне «Раевский» под Новороссийском учения стартуют 24 декабря. Здесь будут отработаны приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона». Учения пройдут под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.