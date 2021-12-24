В Минпросвещения сообщили о продолжении учебы в школах очно после каникул

По его словам, пока нет смысла продлевать каникулы или переходить на дистанционное обучение. Кравцов добавил, что каждый регион самостоятельно решает, в какие сроки проводить новогодние каникулы: в целом по стране они пройдут по графику, а в Москве начнутся 27 декабря.