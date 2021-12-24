В Минпросвещения сообщили о продолжении учебы в школах очно после каникул
Российские школьники после новогодних каникул будут учиться очно, дистанционное обучение будет вводиться в исключительных случаях, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Что касается формата (обучения), мы следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией», — заявил Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, пока нет смысла продлевать каникулы или переходить на дистанционное обучение. Кравцов добавил, что каждый регион самостоятельно решает, в какие сроки проводить новогодние каникулы: в целом по стране они пройдут по графику, а в Москве начнутся 27 декабря.
Впервые дистанционное обучение в школах в России было объявлено весной прошлого года из-за начала пандемии коронавируса. Из-за роста заболеваемости летом отменили выпускные экзамены для учеников 9 классов, а ЕГЭ для 11-классников несколько раз переносили — в итоге экзамены прошли в июле-августе. Позднее некоторые регионы вводили дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом среди детей.