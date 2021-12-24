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Общество

В России впервые с октября выявили менее 25 000 новых случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус выявили у 24 703 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353.

Умерли в течение 24 часов 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000. В целом от коронавируса скончались 302 269 россиян.

В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Вчера вирус выявили у 25 667 человек, умерли 1002 заболевших.

В Москве инфекция подтвердилась у 2126 жителей, 75 пациентов с коронавирусом умерли. Общее число выявленных зараженных в городе теперь превышает 2 млн человек, из них 1,8 млн выздоровели, 36 277 скончались в результате болезни.

Помимо Москвы, в топ-5 по суточному приросту заражений коронавирусом вошли Санкт-Петербург (+2117), Московская область (+1270), Красноярский (+600), Краснодарский (+581) и Пермский края (+580).

Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4% при цели в 80%. По мнению главы государства, этот показатель является низким.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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