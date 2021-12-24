В России впервые с октября выявили менее 25 000 новых случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки коронавирус выявили у 24 703 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353.
Умерли в течение 24 часов 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000. В целом от коронавируса скончались 302 269 россиян.
В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Вчера вирус выявили у 25 667 человек, умерли 1002 заболевших.
В Москве инфекция подтвердилась у 2126 жителей, 75 пациентов с коронавирусом умерли. Общее число выявленных зараженных в городе теперь превышает 2 млн человек, из них 1,8 млн выздоровели, 36 277 скончались в результате болезни.
Помимо Москвы, в топ-5 по суточному приросту заражений коронавирусом вошли Санкт-Петербург (+2117), Московская область (+1270), Красноярский (+600), Краснодарский (+581) и Пермский края (+580).
Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 59,4% при цели в 80%. По мнению главы государства, этот показатель является низким.