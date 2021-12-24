Штамм коронавируса омикрон выявили в 110 странах мира
Штамм коронавируса омикрон выявлен в 110 странах мира, он распространяется быстрее штамма дельта, но течение болезни может быть менее тяжелым, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«По данным на 22 декабря, омикрон выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — рассказали в ВОЗ. Согласно первичным данным, омикрон распространяется быстрее дельты и может вызывать менее тяжелый COVID-19. Пока неизвестно, насколько вакцинация и уже перенесенное заболевание помогают перенести омикрон более легко.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм омикрон более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения.