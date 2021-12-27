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В России за сутки выявили 23 210 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 23 210 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 24 000 второй день подряд. Также за сутки умерли 937 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 10 415 230 случаев заражения. 9 293 486 пациентов вылечились от COVID-19, 305 155 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2239 случаев болезни — показатель не превышает отметку в 3000 четвертый день подряд. 658 пациентов были госпитализированы за сутки, на ИВЛ находятся 523 человека.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1834 случая, Московской области — 1616, Свердловской области — 554, Иркутской области — 537, Пермском крае — 529 случаев.

По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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