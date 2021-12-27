В России за сутки выявили 23 210 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 23 210 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 24 000 второй день подряд. Также за сутки умерли 937 пациентов с COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 415 230 случаев заражения. 9 293 486 пациентов вылечились от COVID-19, 305 155 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2239 случаев болезни — показатель не превышает отметку в 3000 четвертый день подряд. 658 пациентов были госпитализированы за сутки, на ИВЛ находятся 523 человека.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1834 случая, Московской области — 1616, Свердловской области — 554, Иркутской области — 537, Пермском крае — 529 случаев.
По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.