Ракова назвала единичными случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 в Москве
Случаи фиктивной вакцинации от коронавируса в Москве есть, но они являются единичными, а не массовыми, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть», — сказала она в интервью агентству «РИА Новости». «Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно. Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», — пояснила она.
Говоря о борьбе с фиктивной вакцинацией от коронавируса, Ракова сообщила, что во всех прививочных пунктах московских поликлиник установлены видеокамеры, мониторинг с которых ведут «специально обученные люди». Таким образом, информация о недобросовестной вакцинации передается в правоохранительные органы, отметила заммэра.
Сведения о получении прививок в городских пунктах вносят сотрудники МФЦ, добавила Ракова. Они сверяют документы и наблюдают, как проходит вакцинация, чтобы избежать выбрасывание медработниками препаратов в урну.
20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, что в городе возбудили примерно 80 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он назвал это количество «ничтожно малым» и не влияющим на систему в целом.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 72% при цели в 80% и общероссийском показателе в 60,4%. Первую из двух прививок сделали почти 6,7 млн жителей столицы, из них около 6,3 млн прошли полный курс вакцинации. Еще 1,9 млн граждан переболели COVID-19.