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Ракова назвала единичными случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 в Москве

Ведомости

Случаи фиктивной вакцинации от коронавируса в Москве есть, но они являются единичными, а не массовыми, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть», — сказала она в интервью агентству «РИА Новости». «Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно. Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», — пояснила она.

Говоря о борьбе с фиктивной вакцинацией от коронавируса, Ракова сообщила, что во всех прививочных пунктах московских поликлиник установлены видеокамеры, мониторинг с которых ведут «специально обученные люди». Таким образом, информация о недобросовестной вакцинации передается в правоохранительные органы, отметила заммэра.

Сведения о получении прививок в городских пунктах вносят сотрудники МФЦ, добавила Ракова. Они сверяют документы и наблюдают, как проходит вакцинация, чтобы избежать выбрасывание медработниками препаратов в урну.

20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, что в городе возбудили примерно 80 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он назвал это количество «ничтожно малым» и не влияющим на систему в целом.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 72% при цели в 80% и общероссийском показателе в 60,4%. Первую из двух прививок сделали почти 6,7 млн жителей столицы, из них около 6,3 млн прошли полный курс вакцинации. Еще 1,9 млн граждан переболели COVID-19.

Ранее по теме: Собянин сообщил о 80 уголовных делах о подделке COVID-сертификатов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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