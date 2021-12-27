Ракова назвала единичными случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 в Москве

«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть», — сказала она в интервью агентству «РИА Новости». «Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно. Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», — пояснила она.