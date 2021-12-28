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АТОР оценила траты россиян на вакцинные туры за рубеж в 310 млн рублей

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Более 6000 россиян съездили в вакцинные туры за границу за четыре месяца и потратили на это около 310 млн руб., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Россияне могут поехать за прививкой в Сербию, Хорватию, Грецию, Словению, Болгарию, Германию и Армению.

По данным ассоциации, самым популярным направлением для вакцинного туризма стала Хорватия. В топ-3 также вошли Сербия и Болгария. Чаще всего россияне прививаются за границей однокомпонентной вакциной от Johnson & Johnson: при такой вакцинации нужна только одна поездка за границу, а при вакцинации двухкомпонентным препаратом — две. Эксперты отметили, что в основном вакцинные туры покупают жители Московского региона — на них приходится 80-90% запросов. В основном прививаться за границу едут люди в возрасте от 35 до 50 лет.

В конце ноября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что в 2021 г. среди иностранцев резко упал спрос на вакцинные туры в Россию. В конце 2020 — начале 2021 г. интерес к таким поездкам был огромным, добавила она.

Ранее Ломидзе сообщила, что из-за высокого спроса туроператоры увеличивают список стран, в которые россияне могут поехать для вакцинации от коронавируса. В основном вакцинные туры покупают россияне среднего возраста. Большинство клиентов хотят вакцинироваться препаратами, одобренными ВОЗ, чтобы свободно ездить по миру. Среди новых направлений вакцинного туризма — Греция, где можно бесплатно сделать прививку Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Ранее по теме: АТОР сообщила о падении спроса на вакцинные туры в Россию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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