АТОР оценила траты россиян на вакцинные туры за рубеж в 310 млн рублей

По данным ассоциации, самым популярным направлением для вакцинного туризма стала Хорватия. В топ-3 также вошли Сербия и Болгария. Чаще всего россияне прививаются за границей однокомпонентной вакциной от Johnson & Johnson: при такой вакцинации нужна только одна поездка за границу, а при вакцинации двухкомпонентным препаратом — две. Эксперты отметили, что в основном вакцинные туры покупают жители Московского региона — на них приходится 80-90% запросов. В основном прививаться за границу едут люди в возрасте от 35 до 50 лет.