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В России впервые с сентября выявили менее 22 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.

За весь период в России выявили 10 437 152 случая болезни. 9 337 447 пациентов вылечились от COVID-19, а 306 090 — скончались.

В Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения. 3111 человек выздоровели от вируса за сутки, 73 — скончались. 

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1802 случая, Московской области — 1574, Свердловской области — 544, Иркутской области — 529, Пермском крае — 511 случаев.

По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных