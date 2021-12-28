В России впервые с сентября выявили менее 22 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.
За весь период в России выявили 10 437 152 случая болезни. 9 337 447 пациентов вылечились от COVID-19, а 306 090 — скончались.
В Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения. 3111 человек выздоровели от вируса за сутки, 73 — скончались.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1802 случая, Московской области — 1574, Свердловской области — 544, Иркутской области — 529, Пермском крае — 511 случаев.
По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.