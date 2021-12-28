Мурашко выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году
Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г., но для этого необходимо участие каждого человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой, и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Мурашко в ответ на вопрос, закончится ли пандемия в 2022 г. (цитата по «РИА Новости»).
В борьбе с вирусом самым главным является профилактическое направление, отметил он.
По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек. Ранее 28 декабря Мурашко заявил, что прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78 млн человек.
По данным оперативного штаба на 28 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.