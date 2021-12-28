Мурашко выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году

«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой, и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Мурашко в ответ на вопрос, закончится ли пандемия в 2022 г. (цитата по «РИА Новости»).