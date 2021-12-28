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Мурашко выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году

Ведомости

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 г., но для этого необходимо участие каждого человека, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой, и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый», — сказал Мурашко в ответ на вопрос, закончится ли пандемия в 2022 г. (цитата по «РИА Новости»).

В борьбе с вирусом самым главным является профилактическое направление, отметил он.

По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек. Ранее 28 декабря Мурашко заявил, что прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78 млн человек.

По данным оперативного штаба на 28 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных