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Верховный суд вынес решение о ликвидации «Мемориала»

Ведомости

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано Минюстом НКО — иностранным агентом), передает «Интерфакс» из зала суда.

«Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее структурные подразделения», — огласила решение судья Алла Назарова.

Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил агентству, что организация подаст апелляцию на это решение.

«Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу […] Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно», — сказал он

11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.

Позже московская прокуратура потребовала ликвидировать российский правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом НКО — иноагентом) на том же основании. Помимо нарушения законодательства об иностранных агентах московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации.

«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций», — сообщали в правозащитном центре, ссылаясь на текст иска прокуратуры.

Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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