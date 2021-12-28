Верховный суд вынес решение о ликвидации «Мемориала»
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано Минюстом НКО — иностранным агентом), передает «Интерфакс» из зала суда.
«Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее структурные подразделения», — огласила решение судья Алла Назарова.
Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил агентству, что организация подаст апелляцию на это решение.
«Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу […] Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно», — сказал он
11 ноября Генпрокуратура подала иск в Верховный суд, в котором потребовала ликвидировать международный «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах (речь идет о немаркировке материалов организации). Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.
Позже московская прокуратура потребовала ликвидировать российский правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом НКО — иноагентом) на том же основании. Помимо нарушения законодательства об иностранных агентах московская прокуратура нашла лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций в материалах организации.
«В материалах правозащитного центра присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций», — сообщали в правозащитном центре, ссылаясь на текст иска прокуратуры.
Российский «Мемориал» был основан в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация ведет и пополняет обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.