Верховный суд вынес решение о ликвидации «Мемориала»

«Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу […] Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно», — сказал он