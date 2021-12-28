Попова спрогнозировала появление новых штаммов коронавируса
Коронавирус начинает проявлять свою сезонность, но он продолжит мутировать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите лидеров стран СНГ.
«Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история», — заявила Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, при заражении «омикроном» COVID-19 протекает тяжело у непривитых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями, о чем говорят данные из ЮАР. В целом новый штамм быстро распространяется, но не вызывает очень тяжелого течения болезни.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм «омикрон» более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент «омикрон» нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ. В России зарегистрирован 41 случай заражения.