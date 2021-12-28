Попова спрогнозировала появление новых штаммов коронавируса

«Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история», — заявила Попова (цитата по ТАСС).