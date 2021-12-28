СК возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, который сегодня открыл стрельбу в Петровской районной больнице Светлограда, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по региону. Задержанного подозревают в «хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
По данным следователей, супруга мужчины работает в указанной больнице медсестрой. Стрелок заподозрил ее в измене с одним из врачей, что и мотивировало его прийти в лечебное учреждение с огнестрельным оружием. В СК уточнили, что в момент нападения мужчина был пьян.
В результате стрельбы никто не пострадал, добавили в ведомстве. Решение о задержании мужчины и направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения примут в ближайшее время.
Ранее об инциденте в больнице рассказал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, ворвавшись в здание, пьяный мужчина заперся в одном из кабинетов и стрелял в стены и потолок. На место вызвали сотрудников полиции, которые и задержали нападавшего.