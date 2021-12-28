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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края

Ведомости

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, который сегодня открыл стрельбу в Петровской районной больнице Светлограда, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по региону. Задержанного подозревают в «хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным следователей, супруга мужчины работает в указанной больнице медсестрой. Стрелок заподозрил ее в измене с одним из врачей, что и мотивировало его прийти в лечебное учреждение с огнестрельным оружием. В СК уточнили, что в момент нападения мужчина был пьян.

В результате стрельбы никто не пострадал, добавили в ведомстве. Решение о задержании мужчины и направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения примут в ближайшее время.

Ранее об инциденте в больнице рассказал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, ворвавшись в здание, пьяный мужчина заперся в одном из кабинетов и стрелял в стены и потолок. На место вызвали сотрудников полиции, которые и задержали нападавшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных