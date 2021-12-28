СК возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края

Ранее об инциденте в больнице рассказал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, ворвавшись в здание, пьяный мужчина заперся в одном из кабинетов и стрелял в стены и потолок. На место вызвали сотрудников полиции, которые и задержали нападавшего.