Профсоюзы прокомментировали идею о замене новогодних каникул допотпуском

«Вопрос заключается в следующем: кто оплатит этот отпуск дополнительный? В случае если его оплатит работодатель, то это, конечно, хорошо, но в любом случае подобные предложения нуждаются в рассмотрении на российской трехсторонней комиссии», — пояснил Шершуков «РИА Новости». Он также отметил, что сначала это предложение необходимо оформить в качестве законопроекта и подать для рассмотрения.