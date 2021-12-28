Профсоюзы прокомментировали идею о замене новогодних каникул допотпуском
Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков сообщил, что идея о замене фиксированных новогодних праздничных дней на дополнительные дни отпуска появляется из года в год, однако каждый раз забывается.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил прибавить к 28 дням отпуска еще 15 дней вместо новогодних каникул, чтобы россияне сами смогли выбрать, когда будут отдыхать. Политик объяснил это тем, что в период новогодних праздников нельзя заняться полезными делами, потому что большинство учреждений закрыты, а цены на поездки в несколько раз дороже обычного.
«Вопрос заключается в следующем: кто оплатит этот отпуск дополнительный? В случае если его оплатит работодатель, то это, конечно, хорошо, но в любом случае подобные предложения нуждаются в рассмотрении на российской трехсторонней комиссии», — пояснил Шершуков «РИА Новости». Он также отметил, что сначала это предложение необходимо оформить в качестве законопроекта и подать для рассмотрения.
В конце августа депутат Госдумы Евгений Федоров предложил дать работающим пенсионерам четыре дополнительных дня новогодних каникул. Федоров объяснил свою инициативу продолжающейся пандемией коронавируса, которая, по его словам, особенно опасна для пожилых людей.
Согласно утвержденным правительством праздничным выходным дням на 2022 г., на Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Выходные 1 и 2 января будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.