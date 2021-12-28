В СПЧ предложили запустить подготовительные курсы для детей мигрантов

«Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Должны быть подготовительные курсы, и это важно для самих этих детей, а с другой стороны — это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются», — сказал Фадеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).