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Общество

В СПЧ предложили запустить подготовительные курсы для детей мигрантов

Ведомости

В России необходимо создать подготовительные курсы для детей мигрантов для их интеграции в социальную среду. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Должны быть подготовительные курсы, и это важно для самих этих детей, а с другой стороны — это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются», — сказал Фадеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он также предложил создать систему для обслуживания потенциальных работников из регионов России. По его словам, в рамках такой системы можно было бы предлагать рекомендации по поиску жилья и работы.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал изучение русского языка самым верным способом адаптации мигрантов в стране. Выступая на заседании СПЧ 9 декабря, он также заявил, что мигранты, которые приезжают в Россию на заработки, должны изучать русский язык и российское законодательство у себя на родине, чтобы заранее подготовиться к поездке.

«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев», — отметил президент.

По словам Путина, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а совместная работа в этом направлении ведется также с Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.

Ранее по теме: Путин призвал обучать мигрантов русскому языку перед поездкой в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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