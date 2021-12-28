В СПЧ предложили запустить подготовительные курсы для детей мигрантов
В России необходимо создать подготовительные курсы для детей мигрантов для их интеграции в социальную среду. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Дети мигрантов хуже знают язык, зачастую они хуже подготовлены, у них есть своя этническая среда. Их надо интегрировать, дополнительно учить языку, ведь чем лучше они будут знать язык, тем лучше они будут учиться и лучше интегрироваться в социальную среду. Должны быть подготовительные курсы, и это важно для самих этих детей, а с другой стороны — это будет улучшать интеграцию. Сейчас этим не занимаются», — сказал Фадеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Он также предложил создать систему для обслуживания потенциальных работников из регионов России. По его словам, в рамках такой системы можно было бы предлагать рекомендации по поиску жилья и работы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал изучение русского языка самым верным способом адаптации мигрантов в стране. Выступая на заседании СПЧ 9 декабря, он также заявил, что мигранты, которые приезжают в Россию на заработки, должны изучать русский язык и российское законодательство у себя на родине, чтобы заранее подготовиться к поездке.
«Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев», — отметил президент.
По словам Путина, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а совместная работа в этом направлении ведется также с Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.