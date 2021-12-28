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Общество

Мурашко назвал количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Ведомости

В России на стационарном лечении находятся 126 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 17 тыс. в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе c COVID-19.

«В стационарах по-прежнему находятся большое количество пациентов, сегодня это 126 тыс. человек. Из них 17 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии и 4 200 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, части из них в том числе проводится процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 28 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,1%. При этом 10 ноября она сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан.

По данным оперативного штаба на 28 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.

Ранее по теме: Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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