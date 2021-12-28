Мурашко назвал количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

«В стационарах по-прежнему находятся большое количество пациентов, сегодня это 126 тыс. человек. Из них 17 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии и 4 200 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, части из них в том числе проводится процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».