Мурашко назвал количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
В России на стационарном лечении находятся 126 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 17 тыс. в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе c COVID-19.
«В стационарах по-прежнему находятся большое количество пациентов, сегодня это 126 тыс. человек. Из них 17 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии и 4 200 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, части из них в том числе проводится процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее 28 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,1%. При этом 10 ноября она сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан.
По данным оперативного штаба на 28 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 21 922 случая заражения коронавирусом. Показатель стал минимальным с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19.