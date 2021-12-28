В ТЦ на юго-западе Москвы произошла стрельба

По предварительным данным, в ТЦ произошел конфликт между тремя неизвестными и мужчиной, в которого выстрелили из травматического оружия. Он был ранен и доставлен в больницу. Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, сейчас ее ищет полиция.