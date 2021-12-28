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В ТЦ на юго-западе Москвы произошла стрельба

Ведомости

В торговом центре «Принц Плаза» возле метро «Теплый Стан» на юго-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По предварительным данным, в ТЦ произошел конфликт между тремя неизвестными и мужчиной, в которого выстрелили из травматического оружия. Он был ранен и доставлен в больницу. Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, сейчас ее ищет полиция.

Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, около 13:00, передает РЕН ТВ. Для задержания подозреваемых введен план «Перехват». По данным телеканала, пострадавший — индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г. Источник РЕН ТВ утверждает, что мужчина первым достал пистолет, но оппоненты выхватили у него оружие и ранили его в руку и плечо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных