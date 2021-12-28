В ТЦ на юго-западе Москвы произошла стрельба
В торговом центре «Принц Плаза» возле метро «Теплый Стан» на юго-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По предварительным данным, в ТЦ произошел конфликт между тремя неизвестными и мужчиной, в которого выстрелили из травматического оружия. Он был ранен и доставлен в больницу. Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, сейчас ее ищет полиция.
Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, около 13:00, передает РЕН ТВ. Для задержания подозреваемых введен план «Перехват». По данным телеканала, пострадавший — индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г. Источник РЕН ТВ утверждает, что мужчина первым достал пистолет, но оппоненты выхватили у него оружие и ранили его в руку и плечо.