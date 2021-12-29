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В России за сутки выявили 21 119 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 21 119 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вторые сутки подряд не превышает отметку в 22 000 случаев. Также за сутки зарегистрированы 932 случая смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 10 458 271 случай заражения коронавирусом. 9 380 223 пациента вылечились от COVID-19, 307 022 — скончались.

В Москве за сутки выявили 1798 случаев заражения — показатель не превышает отметку в 2000 второй день подряд. 730 человек за сутки госпитализировали с COVID-19, на ИВЛ находятся 524 пациента.

Высокий прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1526 случаев, Московской области — 1342, Свердловской области — 533, Челябинской области — 502, Иркутской области — 499.

По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных