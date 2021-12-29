В России за сутки выявили 21 119 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 21 119 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель вторые сутки подряд не превышает отметку в 22 000 случаев. Также за сутки зарегистрированы 932 случая смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 458 271 случай заражения коронавирусом. 9 380 223 пациента вылечились от COVID-19, 307 022 — скончались.
В Москве за сутки выявили 1798 случаев заражения — показатель не превышает отметку в 2000 второй день подряд. 730 человек за сутки госпитализировали с COVID-19, на ИВЛ находятся 524 пациента.
Высокий прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1526 случаев, Московской области — 1342, Свердловской области — 533, Челябинской области — 502, Иркутской области — 499.
По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.