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Правительство выделит 19,5 млрд рублей на субсидированные авиабилеты на Дальний Восток

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Правительство выделит на субсидирование льготных авиабилетов на Дальний Восток 19,5 млрд руб. в 2022 г., заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24».

«Это позволит перевезти порядка 250 тысяч человек по субсидированным маршрутам дополнительно», — сказал Трутнев. По его словам, в 2020 г. на эти цели было выделено 5,7 млрд руб., а в текущем году — 13 млрд. Он добавил, что власти намерены сделать авиасообщение на Дальнем Востоке дешевле и надежнее.

9 декабря министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что в следующем году на субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке из федерального бюджета будет выделено более 17 млрд руб., включая 6,5 млрд. — на магистральные авиаперевозки между Дальним Востоком и центральной частью России, еще более 4 млрд — для льготных категорий граждан и почти 5,9 млрд — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора».

Аэрофлот открыл продажу билетов на авиаперелеты по субсидируемым тарифам на 2022 г. в среду, 29 декабря. Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы распространяются на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных