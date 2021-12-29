Правительство выделит 19,5 млрд рублей на субсидированные авиабилеты на Дальний Восток

9 декабря министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что в следующем году на субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке из федерального бюджета будет выделено более 17 млрд руб., включая 6,5 млрд. — на магистральные авиаперевозки между Дальним Востоком и центральной частью России, еще более 4 млрд — для льготных категорий граждан и почти 5,9 млрд — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора».