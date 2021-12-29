Правительство выделит 19,5 млрд рублей на субсидированные авиабилеты на Дальний Восток
Правительство выделит на субсидирование льготных авиабилетов на Дальний Восток 19,5 млрд руб. в 2022 г., заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24».
«Это позволит перевезти порядка 250 тысяч человек по субсидированным маршрутам дополнительно», — сказал Трутнев. По его словам, в 2020 г. на эти цели было выделено 5,7 млрд руб., а в текущем году — 13 млрд. Он добавил, что власти намерены сделать авиасообщение на Дальнем Востоке дешевле и надежнее.
9 декабря министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщал, что в следующем году на субсидирование авиаперевозок на Дальнем Востоке из федерального бюджета будет выделено более 17 млрд руб., включая 6,5 млрд. — на магистральные авиаперевозки между Дальним Востоком и центральной частью России, еще более 4 млрд — для льготных категорий граждан и почти 5,9 млрд — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора».
Аэрофлот открыл продажу билетов на авиаперелеты по субсидируемым тарифам на 2022 г. в среду, 29 декабря. Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы распространяются на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно.