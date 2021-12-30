МВД разработало требования к оружию для самообороны

28 июня Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля президент подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после нападения на школу в Казани в мае. Тогда 18-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой скончались семеро детей и два учителя.