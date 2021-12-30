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МВД разработало требования к оружию для самообороны

Ведомости

Министерство внутренних дел разработало проект приказа, в котором установлены обязательные специальные технические параметры для оружия самообороны, которое будет производиться в России или ввозиться в страну, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, требования будут распространяться на травматические и газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные устройства и электрошокеры. Травматическое оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного и не должно иметь конструкцию, которая позволит использовать его части для ремонта, переделки или восстановления поражающих свойств огнестрельного оружия.

Также никакие обратимые изменения не должны позволить стрелять из травматического оружия патронами для огнестрельного оружия или патронами с металлическим сердечником. Подобные требования предлагается установить для газового оружия.

Механические распылители, аэрозоли и другие устройства не должны по форме имитировать боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие, а их отдельные детали должны иметь яркую окраску. Электрошокеры вдобавок должны иметь индивидуальный номер на металлической детали изделия.

28 июня Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. 1 июля президент подписал закон об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. Это было сделано после нападения на школу в Казани в мае. Тогда 18-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой скончались семеро детей и два учителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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