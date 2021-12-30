Суд приостановил работу шахты «Листвяжная» на 90 дней
Как пишет издание, на данный момент в шахте могут проходить только спасательные работы или работы по ликвидации аварии.
25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло сильное задымление. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
В рамках дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Позднее был арестован владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).