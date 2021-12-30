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Суд приостановил работу шахты «Листвяжная» на 90 дней

Ведомости

Суд приостановил на 90 суток деятельность шахты «Листвяжная», в результате аварии на которой погиб 51 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора. 

Как пишет издание, на данный момент в шахте могут проходить только спасательные работы или работы по ликвидации аварии.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло сильное задымление. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.

В рамках дела были задержаны гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Позднее был арестован владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных