Суд приостановил работу шахты «Листвяжная» на 90 дней

Позднее был арестован владелец холдинга СДС, которому принадлежит «Листвяжная», Михаил Федяев — его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).