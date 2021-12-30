Институт философии РАН направил более 740 000 рублей на исследование зла и ада
Институт философии Российской академии наук (РАН) направил 742 000 руб. на выполнение научной работы по теме «Является ли злом существование ада», следует из информации на сайте госзакупок.
Договор был размещен в конце марта этого года, в октябре его исполнили. Поставщиком госзакупки указан кандидат философских наук Воронежского государственного университета, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Игорь Гаспаров.
Сам Гаспаров в разговоре с изданием «Подъем» сказал, что ажиотаж вокруг его научной работы удивляет и является бессмысленным. «Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», — пояснил ученый.
Гаспаров не смог рассказать «в двух словах», к какому выводу пришел в своей работе. Ученый отметил, что статья будет опубликована через пару дней, а пока он не хочет «спойлерить».