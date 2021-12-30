Институт философии РАН направил более 740 000 рублей на исследование зла и ада

Сам Гаспаров в разговоре с изданием «Подъем» сказал, что ажиотаж вокруг его научной работы удивляет и является бессмысленным. «Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», — пояснил ученый.