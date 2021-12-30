ВЦИОМ назвал долю позитивно настроенных на 2022 год россиян
Каждый третий житель России (34%) считает, что 2022 г., скорее всего, будет лучше 2021 г., следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 граждан старше 18 лет.
Говоря о наиболее ожидаемых позитивных изменениях в следующем году, больше всего респондентов — 22% — указали на улучшение ситуации с коронавирусом и победу над пандемией. 11% участников надеются на повышение уровня в жизни, в том числе рост зарплат. Еще 9% ждут снижения цен и взятие инфляции в России под контроль, а по 8% — выхода из кризиса, роста экономики страны, понижения пенсионного возраста и улучшения благополучия пенсионеров.
«Конечно, за последние два года у людей накопилась усталость — от коронавирусных рисков и утрат, от неопределенности, нестабильности, размытости перспектив завершения этого сложного периода. И основные надежды россиян связаны с тем, что 2022 год позволит нам выбраться из циклической воронки пандемии», — заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.
В то же время каждый пятый опрошенный (21%) сказал, что в 2022 г., вероятно, будет хуже, чем в 2021 г. Так, большинство (21%) предполагают, что ускоренные темпы роста стоимости потребительских товаров и услуг в России сохранятся, кроме того, произойдет обвал рубля. 9% респондентов ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом, 8% — падения уровня жизни и зарплат, по 7% — войны и обострения ситуации с Украиной.
39% опрошенных сочли, что в 2022 г. ничего не изменится по сравнению с 2021 г. Оставшиеся 6% не смогли ответить на вопрос, будет ли будущий год лучше этого.
Среди граждан наиболее позитивно настроены люди 18-24 лет: 46% из них ждут положительных изменений в 2022 г. Наименьшая доля оптимистов — 28% — среди лиц 25-34 лет. В то же время последние настроены наиболее негативно: доля готовящихся к худшему среди них выше всего — 29%.