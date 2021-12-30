ВЦИОМ назвал долю позитивно настроенных на 2022 год россиян

В то же время каждый пятый опрошенный (21%) сказал, что в 2022 г., вероятно, будет хуже, чем в 2021 г. Так, большинство (21%) предполагают, что ускоренные темпы роста стоимости потребительских товаров и услуг в России сохранятся, кроме того, произойдет обвал рубля. 9% респондентов ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом, 8% — падения уровня жизни и зарплат, по 7% — войны и обострения ситуации с Украиной.