Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий на месяц

Хованский обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт на Дубровке. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.