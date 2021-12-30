Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий на месяц
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 8 февраля 2022 г. меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в публичном оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Накануне суд изменил Хованскому, который с июня находился в петербургском СИЗО «Кресты», меру пресечения до 8 января. Ему запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, приближаться к квартире, где, по версии следствия, была спета песня, ближе чем на 300 м, ходить на массовые мероприятия и общаться с прессой и друзьями. О смягчении меры пресечения также просило следствие.
Хованский обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт на Дубровке. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.