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Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий на месяц

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 8 февраля 2022 г. меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в публичном оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Накануне суд изменил Хованскому, который с июня находился в петербургском СИЗО «Кресты», меру пресечения до 8 января. Ему запретили выходить из дома с 18:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, приближаться к квартире, где, по версии следствия, была спета песня, ближе чем на 300 м, ходить на массовые мероприятия и общаться с прессой и друзьями. О смягчении меры пресечения также просило следствие.

Хованский обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») из-за его песни 2012 г. про мюзикл «Норд-Ост». В ней он, по версии следствия, оправдывал теракт на Дубровке. Как считает следствие, подозреваемый исполнил песню на стриме не позднее 3 июля 2020 г. Сам блогер признал, что исполнил песню много лет назад, но причастность к ее распространению отрицал.

Ранее по теме: Блогера Юрия Хованского освободили из СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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