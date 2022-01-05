В Казахстане задержали директора ГПЗ из-за необоснованного роста цен

2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.