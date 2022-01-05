Газета
Общество

В Казахстане задержали директора ГПЗ из-за необоснованного роста цен

Ведомости

Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене был задержан из-за необоснованного повышения цен на газ, сообщил телеканал «Казахстан». Также был задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование ситуации, отметил телеканал. «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает СПГ всю Мангистаускую область и большую часть страны.

2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.

Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в отставку, и.о. премьера назначен первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.

Ранее по теме: В Алма-Ате и Мангистауской области введено чрезвычайное положение из-за беспорядков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных