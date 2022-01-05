В Казахстане задержали директора ГПЗ из-за необоснованного роста цен
Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене был задержан из-за необоснованного повышения цен на газ, сообщил телеканал «Казахстан». Также был задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование ситуации, отметил телеканал. «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает СПГ всю Мангистаускую область и большую часть страны.
2 января в Актау и других населенных пунктах Мангистауской области начались протесты против роста цен на сжиженный газ для автомобилей после того, как топливо на заправках региона подорожало в два раза после Нового года. Собственники заправок в регионе снизили цены еще 3 января «в рамках социальной ответственности бизнеса» до 90 тенге за литр (15,6 руб.), но протесты продолжились.
Из-за обострения ситуации в Мангистауской области и Алма-Ате с 5 января по 19 января введено чрезвычайное положение для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также комендантский час. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ушел в отставку, и.о. премьера назначен первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.