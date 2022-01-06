Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче кубка АТР

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу россиянина. Счет в матче Россия-Италия составляет 1-1. Роман Сафиуллин ранее уступил в игре с Янником Синнером со счетом 6:7 (6:8), 3:6. В решающей игре в парном разряде будут участвовать Медведев и Сафиуллин против Берреттини и Синнера. Встреча пройдет 6 января, ее победитель выйдет в полуфинал соревнований.