Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче кубка АТР
Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини во второй встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщил ТАСС.
Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу россиянина. Счет в матче Россия-Италия составляет 1-1. Роман Сафиуллин ранее уступил в игре с Янником Синнером со счетом 6:7 (6:8), 3:6. В решающей игре в парном разряде будут участвовать Медведев и Сафиуллин против Берреттини и Синнера. Встреча пройдет 6 января, ее победитель выйдет в полуфинал соревнований.
Команды России и Италии выступают в группе В с представителями Австралии и Франции. В сборную России входит также Евгений Карловский. Андрей Рублев пропустил турнир из-за положительного теста на коронавирус, Аслан Карацев и Евгений Донской также не участвуют в соревнованиях.
Кубок АТР разыгрывается в третий раз. В нем участвуют 16 команд, которые поделены на четыре группы. Лучшая команда каждой группы выйдет в полуфинал соревнований. Россияне являются действующими победителями турнира.