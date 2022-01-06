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Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче кубка АТР

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Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини во второй встрече матча третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщил ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу россиянина. Счет в матче Россия-Италия составляет 1-1. Роман Сафиуллин ранее уступил в игре с Янником Синнером со счетом 6:7 (6:8), 3:6. В решающей игре в парном разряде будут участвовать Медведев и Сафиуллин против Берреттини и Синнера. Встреча пройдет 6 января, ее победитель выйдет в полуфинал соревнований.

Команды России и Италии выступают в группе В с представителями Австралии и Франции. В сборную России входит также Евгений Карловский. Андрей Рублев пропустил турнир из-за положительного теста на коронавирус, Аслан Карацев и Евгений Донской также не участвуют в соревнованиях.

Кубок АТР разыгрывается в третий раз. В нем участвуют 16 команд, которые поделены на четыре группы. Лучшая команда каждой группы выйдет в полуфинал соревнований. Россияне являются действующими победителями турнира.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных