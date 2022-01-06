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Путин поручил обсудить включение пациентов старше 18 лет в фонд «Круг добра»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о распространении помощи фонда «Круг добра» на пациентов с орфанными заболеваниями старше 18 лет с 2022 г. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Сейчас фонд обеспечивает дорогостоящими лекарствами только детей.

«Правительству Российской Федерации представить предложения об обеспечении начиная с 2022 г. в рамках деятельности фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами», — говорится в поручении.

Также пациентов будут обеспечивать медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и медпомощью. Возраст пациентов, которым будет помогать фонд, предлагается постепенно увеличивать. Правительство должно будет выполнить поручение до 15 февраля 2022 г.

24 декабря правительство утвердило правила предоставления гранта «Кругу добра». Организация продолжит получать федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

На 2022 г. из федерального бюджета для этих целей выделено 78,6 млрд руб., на 2023 г. – 84 млрд руб. Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля.

Указ о создании фонда «Круг добра» подписал президент Владимир Путин 5 января 2021 г. Он создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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