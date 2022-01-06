Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка АТР
Россияне обыграли сборную Италии во встрече третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышли в полуфинал, сообщил ТАСС.
В ходе парной игры Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин уступил Синнеру, а Медведев победил в игре с Берреттини. Сборная России выиграла матч против Италии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал соревнований.
Также в полуфинал вышли команды Польши и Испании. Четвертый участник плей-офф определится по итогам встреч группы С, в которую вошли команды США, Великобритании, Германии и Канады.
Кубок АТР разыгрывается в третий раз. В нем участвуют 16 команд, которые поделены на четыре группы. Лучшая команда каждой группы выйдет в полуфинал соревнований. Россияне являются действующими победителями турнира.