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Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка АТР

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Россияне обыграли сборную Италии во встрече третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышли в полуфинал, сообщил ТАСС.

В ходе парной игры Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин уступил Синнеру, а Медведев победил в игре с Берреттини. Сборная России выиграла матч против Италии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал соревнований.

Также в полуфинал вышли команды Польши и Испании. Четвертый участник плей-офф определится по итогам встреч группы С, в которую вошли команды США, Великобритании, Германии и Канады.

Кубок АТР разыгрывается в третий раз. В нем участвуют 16 команд, которые поделены на четыре группы. Лучшая команда каждой группы выйдет в полуфинал соревнований. Россияне являются действующими победителями турнира.  

Ранее по теме: Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче кубка АТР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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