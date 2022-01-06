Российские теннисисты вышли в полуфинал Кубка АТР

В ходе парной игры Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин уступил Синнеру, а Медведев победил в игре с Берреттини. Сборная России выиграла матч против Италии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал соревнований.