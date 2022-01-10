Обнаруженную под Азовским морем воду можно будет пить после обработки
Воду, которую обнаружили в результате бурения в акватории Азовского моря, можно будет использовать для питья после обработки, говорится в презентации, опубликованной в аккаунте вице-премьера Марата Хуснуллина в Instagram.
«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая», — говорится в презентации. Поиск питьевой воды под морем продолжится.
В презентации говорится, что Крым и Севастополь получат в 2022-2023 гг. дополнительно почти 30 000 куб. м воды в сутки в результате реализации мер по водоснабжению. После ввода в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора Симферополь будет получать дополнительно 59 000 куб. м воды в сутки в этом году.
Летом прошлого года была добыта первая партия воды из источников под Азовским морем. В октябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по предварительным данным, эта вода - техническая. Эти запасы воды могут стать одним из источников водоснабжения Крыма, где сложился дефицит пресной воды.
Проблемы с водоснабжением Крыма из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 г. обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту.