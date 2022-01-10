Обнаруженную под Азовским морем воду можно будет пить после обработки

В презентации говорится, что Крым и Севастополь получат в 2022-2023 гг. дополнительно почти 30 000 куб. м воды в сутки в результате реализации мер по водоснабжению. После ввода в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора Симферополь будет получать дополнительно 59 000 куб. м воды в сутки в этом году.