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Обнаруженную под Азовским морем воду можно будет пить после обработки

Ведомости

Воду, которую обнаружили в результате бурения в акватории Азовского моря, можно будет использовать для питья после обработки, говорится в презентации, опубликованной в аккаунте вице-премьера Марата Хуснуллина в Instagram.

«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая», — говорится в презентации. Поиск питьевой воды под морем продолжится.

В презентации говорится, что Крым и Севастополь получат в 2022-2023 гг. дополнительно почти 30 000 куб. м воды в сутки в результате реализации мер по водоснабжению. После ввода в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора Симферополь будет получать дополнительно 59 000 куб. м воды в сутки в этом году.

Летом прошлого года была добыта первая партия воды из источников под Азовским морем. В октябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по предварительным данным, эта вода - техническая. Эти запасы воды могут стать одним из источников водоснабжения Крыма, где сложился дефицит пресной воды.

Проблемы с водоснабжением Крыма из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 г. обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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