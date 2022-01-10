Россия направит 58 млн рублей на защиту Байконура от террористов
Власти увеличат финансирование программы профилактики правонарушений в городе Байконур в 2022 г. до 62 млн руб., из которых 58 млн будет направлено на антитеррористическую защищенность объектов культуры и образования, говорится на сайте администрации города.
«Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. руб., из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — говорится в сообщении.
Власти Байконура ввели в городе повышенный режим террористической опасности с 7 по 19 января в связи с беспорядками в Казахстане. Также в городе ограничили пропуск людей и автомобилей по ночам, полностью запретили продажу алкоголя, ограничили время работы организаций малого и среднего бизнеса и время, когда жители могут ходить по Байконуру. Власти запретили горожанам ходить группами по три человека, кроме родственников, и запретили детям ходить без сопровождения взрослых.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.
Россия получила в аренду космодром Байконур в 1994 г. на период до 2050 г., согласно двустороннему договору. Ежегодная плата составляет $115 млн. До 1997 г. за Байконур отвечало российское Минобороны, в 2002 г. космодром перешел в ведение «Роскосмоса».