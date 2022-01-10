Россия направит 58 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Власти Байконура ввели в городе повышенный режим террористической опасности с 7 по 19 января в связи с беспорядками в Казахстане. Также в городе ограничили пропуск людей и автомобилей по ночам, полностью запретили продажу алкоголя, ограничили время работы организаций малого и среднего бизнеса и время, когда жители могут ходить по Байконуру. Власти запретили горожанам ходить группами по три человека, кроме родственников, и запретили детям ходить без сопровождения взрослых.