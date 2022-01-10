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Россия направит 58 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Ведомости

Власти увеличат финансирование программы профилактики правонарушений в городе Байконур в 2022 г. до 62 млн руб., из которых 58 млн будет направлено на антитеррористическую защищенность объектов культуры и образования, говорится на сайте администрации города. 

«Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн. руб., из которых 58 млн. выделено на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры», — говорится в сообщении.

Власти Байконура ввели в городе повышенный режим террористической опасности с 7 по 19 января в связи с беспорядками в Казахстане. Также в городе ограничили пропуск людей и автомобилей по ночам, полностью запретили продажу алкоголя, ограничили время работы организаций малого и среднего бизнеса и время, когда жители могут ходить по Байконуру. Власти запретили горожанам ходить группами по три человека, кроме родственников, и запретили детям ходить без сопровождения взрослых.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.

Россия получила в аренду космодром Байконур в 1994 г. на период до 2050 г., согласно двустороннему договору. Ежегодная плата составляет $115 млн. До 1997 г. за Байконур отвечало российское Минобороны, в 2002 г. космодром перешел в ведение «Роскосмоса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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