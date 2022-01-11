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ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет

Ведомости

В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы на бюджет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 г., подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Статистику мониторинга приводит РБК. В исследовании учтены 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов за исключением военных и творческих.

В 2021 г. средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 г.. В регионах проходной балл снизился с 67,5 до 66,9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных