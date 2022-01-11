ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за десять лет

В России впервые за десять лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы на бюджет. Об этом говорится в ежегодном мониторинге качества приема в российские вузы за 2021 г., подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Статистику мониторинга приводит РБК. В исследовании учтены 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов за исключением военных и творческих.