Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Он пришел в биатлон из лыжных гонок, в 1979 г. став чемпионом СССР на дистанции 20 км, затем выиграл Кубок СССР и отобрался в олимпийскую команду. Уже на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 г. завоевал две золотых медали — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также занял третье место в спринтерской гонке 10 км. На его счету также две «бронзы» чемпионатов мира — в Лахти (1981 г.) и Минске (1982 г.).