Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет, сообщили 11 января в Союзе биатлонистов России. Причина смерти не называется.
«Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича», — говорится в сообщении.
Анатолий Алябьев родился 12 декабря 1951 г. в деревне Данилково в Вологодской области. После окончания школы поступил на отделение физвоспитания Вологодского педагогического училища, работал учителем физкультуры.
Он пришел в биатлон из лыжных гонок, в 1979 г. став чемпионом СССР на дистанции 20 км, затем выиграл Кубок СССР и отобрался в олимпийскую команду. Уже на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 г. завоевал две золотых медали — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также занял третье место в спринтерской гонке 10 км. На его счету также две «бронзы» чемпионатов мира — в Лахти (1981 г.) и Минске (1982 г.).
После нескольких травм Алябьев занялся тренерской деятельностью, участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 г. За эти годы он подготовил 43 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.