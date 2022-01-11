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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Анатолий Алябьев скончался в возрасте 70 лет, сообщили 11 января в Союзе биатлонистов России. Причина смерти не называется.

«Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича», — говорится в сообщении.

Анатолий Алябьев родился 12 декабря 1951 г. в деревне Данилково в Вологодской области. После окончания школы поступил на отделение физвоспитания Вологодского педагогического училища, работал учителем физкультуры.

Он пришел в биатлон из лыжных гонок, в 1979 г. став чемпионом СССР на дистанции 20 км, затем выиграл Кубок СССР и отобрался в олимпийскую команду. Уже на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 г. завоевал две золотых медали — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также занял третье место в спринтерской гонке 10 км. На его счету также две «бронзы» чемпионатов мира — в Лахти (1981 г.) и Минске (1982 г.).

После нескольких травм Алябьев занялся тренерской деятельностью, участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 г. За эти годы он подготовил 43 мастеров спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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