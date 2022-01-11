Шойгу поручил сократить командировки военных и отпуска за рубеж из-за омикрона

«По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами, как это было и в прошлом году», — сказал министр. Он также отметил, что в 2021 г. удалось добиться определенных успехов: число заболевших коронавирусной инфекцией среди военных значительно сократилось.