Шойгу поручил сократить командировки военных и отпуска за рубеж из-за омикрона
Министр обороны Сергей Шойгу дал распоряжение временно сократить служебные командировки и отпуска военных за рубеж, чтобы не допустить в Вооруженных силах распространения штамма омикрон. Об этом он сообщил на селекторном совещании.
«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — сообщил Шойгу ( цитата по ТАСС). Он пояснил, что из-за распространения штамма омикрон необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава, в том числе обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков.
«По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами, как это было и в прошлом году», — сказал министр. Он также отметил, что в 2021 г. удалось добиться определенных успехов: число заболевших коронавирусной инфекцией среди военных значительно сократилось.
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября 2021 г. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.
За минувшие сутки в России выявлено 17 525 случаев коронавируса. За весь период в стране выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались. Ранее вирусолог Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что пятая волна пандемии в России, вероятно, начнется в конце января или начале февраля. Он допустил, что россиянам стоит ожидать высоких показателей заболеваемости в стране.