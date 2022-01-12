Аэропорт Алма-Аты возобновит работу с 13 января
Международный аэропорт Алма-Аты возобновит работу с 13 января, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Ранее сообщалось, что аэропорт будет закрыт до 19 января, пока в стране действует режим чрезвычайного положения.
«По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08:00 (05:00 мск) до 21:00 (18:00 мск) согласно времени расписания полетов авиакомпании», — говорится в сообщении. Во время протестов в стране, аэропорт был ненадолго захвачен. Российские авиакомпании также начали сообщать об отмене рейсов в республику. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно. 9 января «Аэрофлот» заявил о возобновлении полетов в Нур-Султан.
11 января компания сообщила о возобновлении полетов в города Актобе, Костанай и Караганда. При этом из-за действующих в Казахстане ограничений рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику: авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота». «Уральские авиалинии» также возобновят полеты в страну с 14 января.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. В урегулировании ситуации принимали участие миротворческие силы ОДКБ (в нее помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан). Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении миссии ОДКБ. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента, это займет не более 10 дней. Миротворцы находились в стране с 6 января.
По словам президента, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным. По состоянию на 11 января, по данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.