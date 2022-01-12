Аэропорт Алма-Аты возобновит работу с 13 января

«По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08:00 (05:00 мск) до 21:00 (18:00 мск) согласно времени расписания полетов авиакомпании», — говорится в сообщении. Во время протестов в стране, аэропорт был ненадолго захвачен. Российские авиакомпании также начали сообщать об отмене рейсов в республику. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно. 9 января «Аэрофлот» заявил о возобновлении полетов в Нур-Султан.