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Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 63,2%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 63,2%, в четырех регионах показатель превысил цель в 80%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ», — заявила Голикова.

По ее словам, сложная, практически не меняющаяся ситуация с коронавирусом в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, на Камчатке и Ставрополье. Во время новогодних праздников уровень коллективного иммунитета снизился в 12 регионах, потому что их жители вовремя не ревакцинировались.

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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