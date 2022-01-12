Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 63,2%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 63,2%, в четырех регионах показатель превысил цель в 80%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ», — заявила Голикова.
По ее словам, сложная, практически не меняющаяся ситуация с коронавирусом в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, на Камчатке и Ставрополье. Во время новогодних праздников уровень коллективного иммунитета снизился в 12 регионах, потому что их жители вовремя не ревакцинировались.
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.