Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 63,2%

По ее словам, сложная, практически не меняющаяся ситуация с коронавирусом в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, на Камчатке и Ставрополье. Во время новогодних праздников уровень коллективного иммунитета снизился в 12 регионах, потому что их жители вовремя не ревакцинировались.