Расходы россиян на празднование Нового года выросли на 25%

Большая часть опрошенных – 78% — остались довольны тем, как провели новогодние праздники, недовольны каникулами 20%. Во время праздников 38% россиян ходили в гости, по 23% работали или все праздники провели дома, 22% — ходили на каток, катались на лыжах или санках. 17% опрошенных ездили на Новый год на дачу, 13% — ходили с детьми на новогодние представления, 10% — ходили в театр, на концерт или в кино.