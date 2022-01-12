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Расходы россиян на празднование Нового года выросли на 25%

Ведомости

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем 22 802 руб., что на 25% больше, чем в прошлом году, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. В среднем 7643 руб. россияне потратили на праздничный стол, а 8458 руб. – на подарки.

Большая часть опрошенных – 78% — остались довольны тем, как провели новогодние праздники, недовольны каникулами 20%. Во время праздников 38% россиян ходили в гости, по 23% работали или все праздники провели дома, 22% — ходили на каток, катались на лыжах или санках. 17% опрошенных ездили на Новый год на дачу, 13% — ходили с детьми на новогодние представления, 10% — ходили в театр, на концерт или в кино.

Чаще всего на Новый год россияне получали конфеты, алкоголь и деликатесы – такой ответ дали 30% участников опроса. 22% россиян получили парфюмерию, косметику и бижутерию, 15% — деньги, 14% — одежду и обувь, 13% — сувениры, 7% — гаджеты, 11% — бытовые приборы, 6% — подарочный сертификат, 5% — ювелирные изделия. 18% россиян не получили подарков на Новый год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных