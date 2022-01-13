Бастрыкин назвал способ борьбы с преступностью среди мигрантов

О необходимости улучшения миграционного законодательства Бастрыкин заявлял в начале ноября прошлого года. В частности, он ссылался на рост преступности среди мигрантов: за первое полугодие 2021 г. правоохранительными органами расследовано почти 19 000 преступлений, совершенных иностранцами, против 17 000 за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений, совершенных мигрантами и представляющих повышенную общественную опасность, заметно выросло, по словам Бастрыкина: правонарушений, классифицированных как экстремизм, стало больше на 33%, терроризм — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%.