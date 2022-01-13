Бастрыкин назвал способ борьбы с преступностью среди мигрантов
Для борьбы с ростом преступности среди трудовых мигрантов нужно совершенствовать миграционные процессы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — заявил Бастрыкин.
Он привел в пример уроженца одной из стран Центральной Азии, которого задержали в марте 2021 г. за подготовку взрыва в одном из торговых центров в Майкопе. У задержанного нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкцию по ее изготовлению, символику запрещенной в России террористической группировки и поддельные миграционные документы.
О необходимости улучшения миграционного законодательства Бастрыкин заявлял в начале ноября прошлого года. В частности, он ссылался на рост преступности среди мигрантов: за первое полугодие 2021 г. правоохранительными органами расследовано почти 19 000 преступлений, совершенных иностранцами, против 17 000 за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений, совершенных мигрантами и представляющих повышенную общественную опасность, заметно выросло, по словам Бастрыкина: правонарушений, классифицированных как экстремизм, стало больше на 33%, терроризм — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%.
Бастрыкин поручил поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.