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Бастрыкин назвал способ борьбы с преступностью среди мигрантов

Ведомости

Для борьбы с ростом преступности среди трудовых мигрантов нужно совершенствовать миграционные процессы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — заявил Бастрыкин.

Он привел в пример уроженца одной из стран Центральной Азии, которого задержали в марте 2021 г. за подготовку взрыва в одном из торговых центров в Майкопе. У задержанного нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкцию по ее изготовлению, символику запрещенной в России террористической группировки и поддельные миграционные документы.

О необходимости улучшения миграционного законодательства Бастрыкин заявлял в начале ноября прошлого года. В частности, он ссылался на рост преступности среди мигрантов: за первое полугодие 2021 г. правоохранительными органами расследовано почти 19 000 преступлений, совершенных иностранцами, против 17 000 за аналогичный период прошлого года. При этом число преступлений, совершенных мигрантами и представляющих повышенную общественную опасность, заметно выросло, по словам Бастрыкина: правонарушений, классифицированных как экстремизм, стало больше на 33%, терроризм — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%.

Бастрыкин поручил поручил подготовить поправки в законодательство для введения обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве сослались на рост преступности среди мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, которые представляют повышенную общественную опасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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