«Коммерсантъ» узнал о деле против офицера ФСО из-за взятки в 20 млн рублей
235-й гарнизонный военный суд 14 января начнет рассматривать по существу дело бывшего сотрудника управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) подполковника Алексея Голохвостова. Его обвинили в получении взятки в 20 млн руб. за то, что он не обращал внимания на нарушения при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве, сообщил «Коммерсантъ».
Главное следственное управление СКР задержало Голохвостова 29 декабря 2020 г. после допроса. Тогда же ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а затем арестовали. Он не признает вину.
Уголовное дело, по которому проходит офицер, было возбуждено в сентябре 2020 г. По версии следователей, Голохвостов, являясь должностным лицом, в период с февраля 2015 г. по ноябрь 2016 г. получил взятку в 20 млн руб.
СКР получил возможность привлечь Голохвостова к уголовной ответственности благодаря показаниям против него экс-директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского и его заместителя. Находясь под арестом по делу об особо крупной растрате, они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказали, что давали взятки сотрудникам ФСО, в том числе Голохвостову. За деньги те «закрывали глаза» на хищения и нарушения при строительстве в Ново-Огареве. По некоторым данным, показания подтвердил топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер.
Общая сумма контракта на строительство и реконструкцию составляла 5,7 млрд руб., аванс – 2,6 млрд руб. Следствие выяснило, что 1,3 млрд руб. по фиктивным договорам перешло на счета фирм-однодневок.
Адвокат Голохвостова Владимир Титов в разговоре с изданием назвал уголовное дело своего подзащитного «сложным». По его словам, офицер оформил явку с повинной под давлением следствия при слабой доказательной базе. Сейчас Голохвостов отрицает свою причастность к взяткам.