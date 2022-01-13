«Коммерсантъ» узнал о деле против офицера ФСО из-за взятки в 20 млн рублей

СКР получил возможность привлечь Голохвостова к уголовной ответственности благодаря показаниям против него экс-директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского и его заместителя. Находясь под арестом по делу об особо крупной растрате, они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказали, что давали взятки сотрудникам ФСО, в том числе Голохвостову. За деньги те «закрывали глаза» на хищения и нарушения при строительстве в Ново-Огареве. По некоторым данным, показания подтвердил топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер.