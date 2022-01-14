В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России растет с 7 января на фоне распространения в стране и в мире южноафриканского штамма омикрон, который содержит 32 мутации — больше, чем все известные ранее варианты вируса. За счет изменений он более заразен, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. 12 января президент России Владимир Путин заявил, что у правительства страны есть «хотя бы пара недель» для подготовки к новому витку заболеваемости COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что рост числа заражений на фоне омикрона неизбежен.