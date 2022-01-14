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В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус обнаружили у 23 820 россиян, следует из обновленной статистики оперштаба. Это максимальный показатель с 25 декабря прошлого года. Умерли за то же время 739 пациентов с COVID-19.

Вчера оперштаб сообщил о 21 155 новых случаях коронавируса. Скончались 740 заболевших.

Общее число россиян, которые за время пандемии заболели COVID-19, на сегодняшний день составляет 10 747 125 человек. Из них 319 911 пациентов умерли, 9 809 300 выздоровели. За сутки от коронавируса вылечились 24 952 человека после 25 984 днем ранее.

В Москве коронавирус выявили у 5712 жителей за сутки после 5490 вчера. Сегодняшний показатель обновил рекорд с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.

Среди прочих регионов России в топ-5 по суточному приросту заражений вошли Санкт-Петербург (+2708), Московская (+1990), Нижегородская (+743) и Свердловская области (+536), а также Краснодарский край (+465).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 6 января составил 62,6% при цели в 80%. Первую из двух прививок от COVID-19 сделали 79 028 014 россиян, обе — 75 113 883.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с 7 января на фоне распространения в стране и в мире южноафриканского штамма омикрон, который содержит 32 мутации — больше, чем все известные ранее варианты вируса. За счет изменений он более заразен, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. 12 января президент России Владимир Путин заявил, что у правительства страны есть «хотя бы пара недель» для подготовки к новому витку заболеваемости COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что рост числа заражений на фоне омикрона неизбежен.

Ранее по теме: Путин поручил Мишустину проработать подготовку к новому всплеску COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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