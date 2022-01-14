В России выявили 23 820 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус обнаружили у 23 820 россиян, следует из обновленной статистики оперштаба. Это максимальный показатель с 25 декабря прошлого года. Умерли за то же время 739 пациентов с COVID-19.
Вчера оперштаб сообщил о 21 155 новых случаях коронавируса. Скончались 740 заболевших.
Общее число россиян, которые за время пандемии заболели COVID-19, на сегодняшний день составляет 10 747 125 человек. Из них 319 911 пациентов умерли, 9 809 300 выздоровели. За сутки от коронавируса вылечились 24 952 человека после 25 984 днем ранее.
В Москве коронавирус выявили у 5712 жителей за сутки после 5490 вчера. Сегодняшний показатель обновил рекорд с 11 ноября прошлого года. Скончались в столице 69 человек с COVID-19. Число заболевших за всю пандемию достигло 2 075 669 пациентов, умерли 37 739 из них.
Среди прочих регионов России в топ-5 по суточному приросту заражений вошли Санкт-Петербург (+2708), Московская (+1990), Нижегородская (+743) и Свердловская области (+536), а также Краснодарский край (+465).
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по состоянию на 6 января составил 62,6% при цели в 80%. Первую из двух прививок от COVID-19 сделали 79 028 014 россиян, обе — 75 113 883.
Заболеваемость коронавирусом в России растет с 7 января на фоне распространения в стране и в мире южноафриканского штамма омикрон, который содержит 32 мутации — больше, чем все известные ранее варианты вируса. За счет изменений он более заразен, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. 12 января президент России Владимир Путин заявил, что у правительства страны есть «хотя бы пара недель» для подготовки к новому витку заболеваемости COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что рост числа заражений на фоне омикрона неизбежен.