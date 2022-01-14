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Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

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На 79-м году жизни умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом говорится в сообщении МХТ им. Чехова.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет», — говорится в сообщении.

Вознесенская родилась в Москве в 1943 г., окончила Школу-студию МХАТ. С 1965 г. актриса играла роли в театре «Современник», а несколько лет спустя перешла во МХАТ, который в 1987 г. получил название МХТ им. Чехова. В кинематографе Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 г., широкую известность ей принесла главная роль Ани Родионовой в фильме «Майор Вихрь» Евгения Ташкова, а также роль директора рынка Аллы Кушаковой в «Гараже» Эльдара Рязанова. Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино.

Анастасия Вознесенская — вдова актера Андрея Мягкова. Он умер 18 февраля прошлого года в возрасте 82 лет. Вознесенская и Мягков прожили в браке 57 лет. Артист похоронен на Троекуровском кладбище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных