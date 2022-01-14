Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

Вознесенская родилась в Москве в 1943 г., окончила Школу-студию МХАТ. С 1965 г. актриса играла роли в театре «Современник», а несколько лет спустя перешла во МХАТ, который в 1987 г. получил название МХТ им. Чехова. В кинематографе Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 г., широкую известность ей принесла главная роль Ани Родионовой в фильме «Майор Вихрь» Евгения Ташкова, а также роль директора рынка Аллы Кушаковой в «Гараже» Эльдара Рязанова. Всего на счету актрисы более 50 ролей в кино.