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Экипаж российской команды шестой раз подряд выиграл ралли «Дакар»

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Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова команды «Камаз-мастер» второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает «Р-спорт».

Заключительный этап ралли-марафона, который состоял из спецучастка протяженностью 164 километра, закончился в Саудовской Аравии 14 января.

«Камаз-мастер» стал победителем «Дакара» шестой раз подряд, в общей сложности у команды 19 побед в ралли-марафоне. Сотников стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков в 2021 г. До этого 36-летний пилот дважды занимал призовое место на «Дакаре» — был вторым в 2017 и 2019 гг. В свою очередь, в 2013, 2017 и 2021 гг. он становился победителем ралли «Шелковый путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных