Экипаж российской команды шестой раз подряд выиграл ралли «Дакар»

«Камаз-мастер» стал победителем «Дакара» шестой раз подряд, в общей сложности у команды 19 побед в ралли-марафоне. Сотников стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков в 2021 г. До этого 36-летний пилот дважды занимал призовое место на «Дакаре» — был вторым в 2017 и 2019 гг. В свою очередь, в 2013, 2017 и 2021 гг. он становился победителем ралли «Шелковый путь».