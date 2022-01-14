Экипаж российской команды шестой раз подряд выиграл ралли «Дакар»
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова команды «Камаз-мастер» второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков, сообщает «Р-спорт».
Заключительный этап ралли-марафона, который состоял из спецучастка протяженностью 164 километра, закончился в Саудовской Аравии 14 января.
«Камаз-мастер» стал победителем «Дакара» шестой раз подряд, в общей сложности у команды 19 побед в ралли-марафоне. Сотников стал победителем «Дакара» в зачете грузовиков в 2021 г. До этого 36-летний пилот дважды занимал призовое место на «Дакаре» — был вторым в 2017 и 2019 гг. В свою очередь, в 2013, 2017 и 2021 гг. он становился победителем ралли «Шелковый путь».