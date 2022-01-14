В Казахстане во время беспорядков погибла россиянка
Россиянка 1995 года рождения погибла 6 января в городе Таразе на юге Казахстана во время беспорядков, у нее осталось трое детей, сообщило посольство России в Казахстане. Женщина была убита, когда возвращалась с работы.
«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении.
Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей. Дипломаты попросили руководство области помочь семье. Консульство прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство России направило запрос в правоохранительные органы Казахстана и призвало «тщательно и всесторонне расследовать преступление».
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. Россиян из страны вывозили силами военно-транспортной авиации. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.