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Общество

В Казахстане во время беспорядков погибла россиянка

Ведомости

Россиянка 1995 года рождения погибла 6 января в городе Таразе на юге Казахстана во время беспорядков, у нее осталось трое детей, сообщило посольство России в Казахстане. Женщина была убита, когда возвращалась с работы.

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении.

Российское генконсульство в Алма-Ате связалось с семьей погибшей. Дипломаты попросили руководство области помочь семье. Консульство прорабатывает вопрос оказания семье погибшей материальной помощи. Посольство России направило запрос в правоохранительные органы Казахстана и призвало «тщательно и всесторонне расследовать преступление».

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. Россиян из страны вывозили силами военно-транспортной авиации. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных