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Общество

ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19 — барицитиниб и сотровимаб.

Барицитиниб, который обычно применяется для лечения ревматоидного артрита, рекомендуется использовать для лечения пациентов с тяжелым или критическим течением COVID-19, говорится в заявлении. Организация также рекомендует назначать его вместе с кортикостероидами.

Для лечения легкой или средней формы COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации ВОЗ рекомендует использовать препарат сотровимаб, в состав которого входят моноклональные антитела. К этой категории пациентов относятся люди пожилого возраста, а также лица, страдающие диабетом, гипертонией и ожирением.

«Рекомендации, составляющие восьмое обновление руководящих принципов ВОЗ по терапии и COVID-19, основаны на данных семи исследований, в которых приняли участие более 4000 пациентов со средними, тяжелыми и критическими формами COVID-19», — говорится в заявлении. ВОЗ также предложила производителям обоих препаратов пройти процесс предварительной квалификации, который оценивает качество, эффективность и безопасность продуктов здравоохранения для расширения доступа в странах с низким уровнем дохода.

В конце декабря 2021 г. Минздрав РФ выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин», который создан на основе плазмы переболевших и содержит антитела к коронавирусу. Препарат, по данным компании, можно применять против разных штаммов коронавируса.

Минздрав также выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В разделе о препаратах для лечения заболевания появились сведения о новых лекарствах — «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир. В министерстве также одобрили применение лекарств на основе моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных