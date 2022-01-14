ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения коронавируса

«Рекомендации, составляющие восьмое обновление руководящих принципов ВОЗ по терапии и COVID-19, основаны на данных семи исследований, в которых приняли участие более 4000 пациентов со средними, тяжелыми и критическими формами COVID-19», — говорится в заявлении. ВОЗ также предложила производителям обоих препаратов пройти процесс предварительной квалификации, который оценивает качество, эффективность и безопасность продуктов здравоохранения для расширения доступа в странах с низким уровнем дохода.