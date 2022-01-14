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Общество

Расходы российских клубов на покупку футболистов выросли почти вдвое

Ведомости

Российские клубы заняли восьмое место по расходам на покупку футболистов в 2021 г., потратив $131,2 млн, говорится в отчете FIFA. Это в 10 раз меньше, чем расходы Англии, которая заняла первую строчку с показателем около $1,4 млрд. За год показатель вырос почти вдвое.

Второе место в рейтинге заняла Италия — на покупку игроков клубы страны потратили $667,7 млн, на третьем месте — Франция с расходами в $511,8 млн, на четвертом — Германия с показателем $451,9 млн, а замыкает топ-5 Испания — на покупку футболистов было потрачено $347,8 млн. 

Бельгия заняла шестое место с тратами на игроков в $179,9 млн, США на седьмой строке с расходами в $159,9 млн, Турция — на девятом месте с показателем $107,2 млн. Замыкает десятку Португалия, которая в 2021 г. потратила на покупку футболистов $100,2 млн. 

Самые большие доходы от трансфера игроков в 2021 г. получили клубы Англии, Франции и Италии —  $548,8 млн, $543,3 млн и $540,4 млн соответственно. Россия не вошла в топ-10 по этому показателю.

По итогам 2020 г. Россия заняла девятое место по тратам на покупку футболистов — российские клубы потратили $75,7 млн — почти вдвое меньше, чем в 2021 г. Первое место по расходам на покупку игроков так же заняли клубы Великобритании: в период летнего окна трансфера они потратили почти $1,2 млрд Италия, занявшая второе место, потратила более чем в два раза меньше — $543,9 млн. Третье место заняла Испания с показателем $486,6 млн на покупку игроков.

В прошлом году футболист Лионель Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2020 г., во французский клуб «Пари Сен-Жермен». 5 августа «Барселона» сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось. Португалец Криштиану Роналду в 2021 г. перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед». 

Ранее по теме: Россия заняла девятое место в мире по расходам на покупку футболистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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