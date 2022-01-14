Расходы российских клубов на покупку футболистов выросли почти вдвое

По итогам 2020 г. Россия заняла девятое место по тратам на покупку футболистов — российские клубы потратили $75,7 млн — почти вдвое меньше, чем в 2021 г. Первое место по расходам на покупку игроков так же заняли клубы Великобритании: в период летнего окна трансфера они потратили почти $1,2 млрд Италия, занявшая второе место, потратила более чем в два раза меньше — $543,9 млн. Третье место заняла Испания с показателем $486,6 млн на покупку игроков.