Расходы российских клубов на покупку футболистов выросли почти вдвое
Российские клубы заняли восьмое место по расходам на покупку футболистов в 2021 г., потратив $131,2 млн, говорится в отчете FIFA. Это в 10 раз меньше, чем расходы Англии, которая заняла первую строчку с показателем около $1,4 млрд. За год показатель вырос почти вдвое.
Второе место в рейтинге заняла Италия — на покупку игроков клубы страны потратили $667,7 млн, на третьем месте — Франция с расходами в $511,8 млн, на четвертом — Германия с показателем $451,9 млн, а замыкает топ-5 Испания — на покупку футболистов было потрачено $347,8 млн.
Бельгия заняла шестое место с тратами на игроков в $179,9 млн, США на седьмой строке с расходами в $159,9 млн, Турция — на девятом месте с показателем $107,2 млн. Замыкает десятку Португалия, которая в 2021 г. потратила на покупку футболистов $100,2 млн.
Самые большие доходы от трансфера игроков в 2021 г. получили клубы Англии, Франции и Италии — $548,8 млн, $543,3 млн и $540,4 млн соответственно. Россия не вошла в топ-10 по этому показателю.
По итогам 2020 г. Россия заняла девятое место по тратам на покупку футболистов — российские клубы потратили $75,7 млн — почти вдвое меньше, чем в 2021 г. Первое место по расходам на покупку игроков так же заняли клубы Великобритании: в период летнего окна трансфера они потратили почти $1,2 млрд Италия, занявшая второе место, потратила более чем в два раза меньше — $543,9 млн. Третье место заняла Испания с показателем $486,6 млн на покупку игроков.
В прошлом году футболист Лионель Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2020 г., во французский клуб «Пари Сен-Жермен». 5 августа «Барселона» сообщила, что не сможет продлить контракт с футболистом из-за финансовых трудностей и строгих условий Ла Лиги. Предыдущие договоренности истекли 1 июля, новые должны были быть достигнуты в начале последнего месяца лета. Однако покрыть траты на новый контракт Месси у «Барселоны» не получилось. Португалец Криштиану Роналду в 2021 г. перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».