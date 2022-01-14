Токаев отменил режим ЧП еще в двух областях Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил с 15 января чрезвычайное положение в Акмолинской и Костанайской областях страны, следует из указов, размещенных на сайте главы республики.
«Отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 г. чрезвычайное положение в границах Костанайской области», — говорится в тексте указа. Аналогичный документ отменяет чрезвычайное положение в Акмолинской области.
Ранее 14 января глава республики подписал указы об отмене режима ЧП в Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкент. С 7.00 по местному времени 13 января чрезвычайное положение отменено в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Всего в стране 14 областей и 3 города республиканского значения.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. Россиян из страны вывозили силами военно-транспортной авиации. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.